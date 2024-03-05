Начальник разведки Молдовы раскрыл детали плана России по дестабилизации внутри страны

Несколько недель информационное пространство наводняли сообщения, что Приднестровье может присоединиться к России. Впрочем, непризнанная республика так и не попросилась к оккупантам.

Украинские должностные лица уверяли, что волна интереса к ситуации в Приднестровье – чисто информационная и касается скорее Молдовы, чем нашего государства. В конце концов Приднестровье попросило о помощи 28 февраля, а не о присоединении. Но молдавские разведчики говорят, что угроза остается.

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Какие планы имеет Россия

Российские спецслужбы намерены вмешаться в избирательные процессы и в этом году. У нас есть информация, что предпринимаются попытки скомпрометировать референдум насчет европейской интеграции, вмешаться в президентские выборы, а также дискредитировать государственные институты и политиков, которые поддерживают вступление Молдовы в Европейский Союз,

– сказал Александру Мустяца, глава Службы информации и безопасности Молдовы.

Разведывательное ведомство перехватило рекордный уровень активности российских спецслужб с 2023 года, поэтому ожидает больше дестабилизирующих действий в 2024 и 2025 годах. Ранее россияне вмешивались в местные выборы в ноябре 2023 года.

Что может сделать Россия в Молдове, по мнению разведчиков:

провоцировать протесты;

вмешиваться в предстоящие президентские выборы, поддерживая пророссийских политиков и партии;

срывать планы по вступлению в Европейский Союз.

Россия, вероятно, спровоцирует протесты в Молдове в марте и апреле и разожжет сепаратистские настроения, особенно на востоке и юге страны,

– цитируют журналисты мнение разведчика.

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Когда выборы в Молдове

Выборы в Молдове должны состояться осенью 2024 года. Майя Санду планирует баллотироваться на второй президентский срок.

Проевропейский курс Молдовы население этой страны должно подтвердить на общенациональном референдуме, правда, пока не известно, когда его проведут. Молдова стремится вступить в ЕС и НАТО. Москва, конечно же, утверждает, что Санду разжигает антироссийские настроения.

В ISW считают, что Россия использует съезд в Приднестровье как плацдарм для усиления гибридных операций. А гибридная война в этой стране будет под соусом "защиты русскоязычных".