За сутки 24 августа оккупанты совершили более 200 авиавылетов

В День Независимости Украины российская авиация совершила около 200 вылетов самолетов. Но частота ракетных ударов по авиации была невысокой.

Так, 24 августа россия совершала много "имитационных вылетов". Об этом во время брифинга рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

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По сравнению с количеством тревог большой ракетной активности не было

Вчера в украинских областях было около 190 воздушных тревог. Юрий Игнат объяснил, что, несмотря на такое большое количество тревог, большой ракетной активности зафиксировано не было.

Зафиксирована большая авиационная активность. Около 200 авиавылетов зафиксировано 24 августа,

– сказал он.

Большое количество тревог он объяснил тем, что россия совершала много "имитационных вылетов". Преимущественно с аэродрома Шайковка, где стоят Ту-22, и с севера Каспийского моря, где стоят Ту-95 ТЗ. Самолеты взлетали, совершали маневры в воздухе, имитируя удар. Тогда в Украине и объявили воздушную тревогу.

По словам Игната, если фиксируют активность Ту-95 или Ту-160, то тревогу объявляют по всей Украине, а если самолеты Ту-22 – на расстояние до 600 км, соответствующие дальности ракет Х-22.

В воздушных силах предположили, что план россиян заключался в том, чтобы держать украинцев в напряжении в День Независимости.

Чем враг атаковал Украину в День независимости

Преимущественно россияне атаковали Украину с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, оснащенных ракетой Х-22.

По областям было зафиксировано 8 прилетов этих ракет. Также оккупанты использовали реактивные системы залпового огня "Торнадо-С".

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