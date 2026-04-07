Иранские удары по объектам США стали более точными: InformNapalm сказали, при чем здесь Россия

Россия всячески помогает Ирану, и это уже не секрет. Благодаря Москве иранцы лучше поражают американские объекты на Ближнем Востоке. Но можно говорить и о более тесном сотрудничестве.

Иран интегрируется в разведывательно-ударный контур России. Об этом сообщили в международном разведывательном сообществе InformNapalm.

Читайте также Израильская разведка шокировала количеством ракет "Хезболлы" и Ирана

Как Россия учит Иран воевать?

По мнению аналитиков InformNapalm, на наших глазах формируется модель конфликта, в которой разведка, технологии и прокси-силы объединяются в единую систему, способную действовать быстро и масштабируемо. А опыт войны против Украины уже выходит за пределы одного театра боевых действий и переносится на другие регионы.

Фактически мы наблюдаем процесс взаимоинтеграции боевых возможностей авторитарных режимов в режиме реального времени. Россия помогает Ирану вести войну против Израиля и США на значительно более глубоком уровне, чем это может выглядеть на первый взгляд. Речь идет не об обмене отдельными данными, а о передаче целостной логики ведения войны, где все элементы работают как единый механизм,

– говорится в статье.

Именно так InformNapalm ответили на вопрос, почему резко возросла эффективность иранских ударов. Речь о передаче России в Иран спутниковых снимков и данных о целях, включая военные объекты США. И о передаче Ирану перечня из 55 критических энергетических объектов Израиля.

Эффективность иранских баллистических ракет выросла с примерно 3 процентов в первые недели конфликта до около 27 процентов в середине марта, о чем сообщили Jewish Institute for National Security of America. Важно, что доля ракетных ударов увеличивается именно в тот момент, когда повышается их результативность. То есть Иран получил более надежный механизм целеуказания.

И в этом контексте даже спутниковые данные становятся лишь одним из элементов системы. Аналитики отмечают, что Иран получил способность интегрировать эти данные в единый процесс – и в этом ему помогли российские силы специальных операций (ССО). А это означает, что Иран получает доступ к российской модели и опыту ведения войны.

В российской военной теории последних десятилетий сформировалась концепция, которая объединяет разведку и огневое поражение в единый процесс. Речь идет о разведывательно-ударном и разведывательно-огневом контурах. Их логика проста и одновременно принципиально меняет характер войны. Обнаружение цели, передача координат, принятие решения и сам удар сводятся в один непрерывный цикл. Время между этими этапами сокращается до минимума,

– объяснили InformNapalm.

Российские ССО являются ядром разведывательно-ударного контура, поскольку работают на стыке между разведкой и средствами поражения – уточняют координаты, передают их в систему управления, корректируют удары и оценивают результат.

В Сирии ССО обеспечивали наведение авиации и ракет в сложной среде. В Украине Россия била и бьет по энергетике и ПВО. Таким образом, Иран перенимает российскую модель ведения войны.

Иран выступает исполнителем ударов, а Россия формирует информационную и операционную основу. Это позволяет Москве влиять на конфликт без прямого участия,

– говорится в статье.

Россиянам нужно, чтобы США распределяли свои ресурсы не в пользу Украины, то есть чтобы конфликт на Ближнем Востоке затянулся. Они стремятся заработать на скачках цен на нефть и газ.

Обратите внимание! Reuters пишут, что Усть-Луга и Новороссийск остановили экспорт нефти в результате последних украинских атак. Итак, Россия не может "как следует" заработать на войне в Иране и профинансировать свою войну в Украине.

Мир на грани Третьей мировой?