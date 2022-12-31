24 февраля началась мировая экономическая война: как диктаторы могут "похоронить" экономику стран

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что хоть Китай и занимает нейтральную позицию в войне России против Украины, вместе с этим он намерен усиливать свои отношения с Кремлем.

Эти слова еще одно доказательство того, что в Пекине считают, что успех России в войне с Украиной открывает для руководства Китая новые возможности для отношений с Западом.

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Китай хочет триумфа России для ослабления США

Недавно глава Китая Си Цзиньпин отдал приказ принимать меры, которые помогли бы интенсификации экономического и хозяйственного сотрудничества между Китаем и Россией. Таким образом, в Пекине пытаются делать все возможное для того, чтобы:

смягчить эффект санкций цивилизованного мира против России;

предоставить президенту России Владимиру Путину возможность и дальше развивать и милитаризовать свою экономику, готовиться к выживанию в условиях долгого и изнурительного конфликта против Украины;

создать ситуацию, при которой Запад согласится на уступки России.

Это создаст для Китая возможности силового давления на Тайвань и начала особых отношений с США, которые бы чувствовали себя ослабленными после триумфа союзной с Китаем России.

Почему Пекин не отважится на острую конфронтацию с Западом

Следует помнить, что Китай, в отличие от России, не может позволить себе острого ухудшения экономических отношений с Западом. Практически все китайское благополучие базируется на покупательной способности западных стран. Если Запад не будет покупать китайские товары, экономику КНР ждет полный крах.

Этот крах приведет к изнурительному экономическому кризису неизвестных масштабов по всему миру. Однако и для самого Китая это может стать таким ударом, который подвергнет сомнению выживание режима Коммунистической партии Китая.

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Пекин находится в достаточно непростой ситуации. С одной стороны, должен поддерживать Россию, а с другой – не может допускать острой конфронтации с Западом. Более того, Китай не может позволить себе падение западной экономики. Любые кризисные события в западной экономике могут привести к серьезным проблемам в Китае.

К чему приведет война Ирана

У Ирана этих китайских проблем нет. Страна, долго занимающаяся разработкой ядерного оружия, хочет с помощью атомной бомбы шантажировать соседние страны Ближнего Востока.

Ирану плевать на западные санкции, потому что он уже годами с ними живет. Этот российский союзник, прежде всего, требует от Москвы военной помощи в обмен на свои ракеты и дроны.

Иран хочет от России того оружия, которого нет у его армии, активно готовящейся к вероятной войне с соседними странами. Первой целью такой войны будет не Израиль, уничтожение которого является идеологической целью Ирана, а Саудовская Аравия. Ее ослабление является важной экономической задачей Ирана, ведь именно с этой страной Тегеран конкурирует в регионе.

Сейчас, когда появилась информация из Израиля о том, что Иран готовится получить истребители из России, вероятность серьезного конфликта между Ираном и Саудовской Аравией становится очевиднее.

Конфликт между Ираном и Саудовской Аравией может привести к тому, что производство нефти в мире снизится до критических значений. Начнётся огромный экономический кризис непредсказуемых масштабов, который может похоронить экономику цивилизованного мира и Китая. Вот что могут вместе сделать диктаторы в своем желании похоронить цивилизованный мир.

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24 февраля был первым выстрелом третьей мировой войны. Пусть не ядерной, но экономической. Россия и Иран вряд ли многое выиграют в этой истории. Но они до сих пор надеются, что тогда, когда они не дадут всему человечеству нормально жить, на них будут обращать больше внимания. Конечно, на маньяков всегда обращают больше внимания, когда они совершают свои преступления.