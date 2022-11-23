В России, похоже, исчерпался запас иранских дронов: чего ждать дальше

Британская разведка предполагает, что Россия организовала атаки иранскими дронами, чтобы компенсировать нехватку ракет. Однако и запас беспилотников, похоже, дошел до конца.

Так, с сентября государство-агрессор запустило сотни беспилотников иранского производства против Украины. Были атаки только дронами, а также в сочетании с ракетными обстрелами.

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Оккупанты использовали это оружие против тактических военных целей и украинских энергетических объектов.

Россия исчерпала запас дронов

Оккупанты закупили и использовали беспилотники, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет. Однако в британской разведке убеждены, что этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных дронов обезвредили.

Об атаках дронами-камикадзе не сообщали с 17 ноября. Следовательно, в Минобороны Британии отмечают, вероятно, Россия почти исчерпала свой текущий запас. Впрочем, предполагают, что агрессор может искать пополнение запасов. Скорее всего, Россия будет закупать беспилотники за рубежом, чем будет производить новые крылатые ракеты внутри страны.

Москва договорилась с Тегераном о производстве дронов

В СМИ появилась информация, что Москва в начале ноября тайно достигла соглашения с Тегераном о производстве сотен беспилотников. Их должны создавать на территории России.

Также сообщили, что в Севастополе оккупанты начали подготовку новых операторов иранских дронов. Готовят около 30 военных, процесс продлится 3 недели.

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