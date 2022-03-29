Россия ищет самый дешевый выход из ситуации, – аналитик о последствиях для страны-агрессора

Основные кредиторы, международные организации и крупнейшие банки заморозили золотовалютные резервы России, которые находились в их распоряжении, или просто не дают россиянам с ними работать. Поэтому страна-агрессора ищет самый дешевый выход из этой ситуации.

Об этом заявил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. По состоянию на февраль 2022 года в России было 630 миллиардов долларов золотовалютных резервов.

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По словам Краева, на российской территории хранилось 15% золотовалютного резерва и только в золоте. Еще 23% – в Китае, но уже в валюте: одна половина в евро, другая – в долларах.

Выходит, что у России остается 200 миллиардов долларов, из которых этими 15% золота с прошлой недели она не может торговать. Все международные биржи приостановили операции по обмену и транзакциям русским золотом. Фактически все деньги остаются у Китая. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Как отметил Краев, теперь можно только представить, какие условия Пекин выставит россиянам для выдачи этих денег, если уже сейчас страна скупает десятками процентов государственные компании России.

"То есть россияне находятся в очень сложной ситуации. Куда не ступи – это будет дороже. Поэтому они ищут самый дешевый выход из этой ситуации", – добавил аналитик.

Краев рассказал о сложной ситуации в России: смотрите видео