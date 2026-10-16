"4 года не просили": "Флэш" рассказал, почему Россия ищет видео прилетов "Гераней"

Россияне стали активнее искать видеозаписи ударов дронов типа "Герань". Враг даже предлагает вознаграждение за такие записи.

Об этом сообщил советник по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что может изучать враг?

По словам специалиста, в течение четырех лет полномасштабной войны россияне не проявляли такого интереса к видео прилетов "Гераней", как сейчас. Теперь же во многих российских телеграм-каналах появляются призывы к людям снимать последствия ударов и передавать записи за деньги.

Сообщение одного из российских телеграм-каналов с призывом прислать видео за вознаграждение / "Флэш"

Я думаю, причина заключается в применении на "Геранях" оптического распознавания целей и наведения на них,

– говорит он.

В частности, противнику может быть важно сопоставить работу систем наведения с фактическими результатами ударов. Такие записи могут помочь ему анализировать эффективность применяемых технологий и совершенствовать их.

Поэтому "Флэш" призвал украинцев не снимать и не публиковать видео попаданий российских ударных беспилотников. Заинтересованность противника в таких материалах свидетельствует об их потенциальной ценности для российских военных.

Напомним, ч Россия модернизировала ударные беспилотники "Герань-4", оснастив их американскими датчиками и специальной боевой частью для поражения мостов и опор линий электропередач. Дроны этой модификации оккупанты начали применять осенью 2023 года.

Беспилотник получил блок "МОХ" с высокоточным магнитометром американской компании PNI Sensor, который работает вместе с инерциальным модулем для повышения точности полета. Также на дрон установили систему "Сусанин", которая с помощью камеры сравнивает окружающее изображение с заранее загруженным эталоном и помогает определять маршрут к цели.

Кроме того, россияне заменили китайский турбореактивный двигатель Telefly на российский аналог, изготовленный в экономической зоне "Алабуга".

Особую угрозу представляет боевая часть КРСН – кумулятивно-режущая специальная нагрузка, предназначенная для перерезания конструкций мостов и опор линий электропередач. В то же время остальные электронные компоненты беспилотника остались такими же, как и в предыдущих версиях.