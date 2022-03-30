Россия ищет заложников, которые станут живым щитом при эвакуации из портов Украины

24 марта 2022 года международным каналом связи и безопасности мореплавания, военный корабль российского флота обратился ко всем судам, заблокированным в портах Украины.

По информации Государственной пограничной службы Украины, предложение оккупантов заключается в выводе судов гуманитарным коридором. Сообщается, что сейчас почти 100 иностранных кораблей остаются заблокированными в украинских портах.

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Впрочем, пограничная служба Украины подозревает, что объявив гуманитарный коридор для кораблей, Россия ищет заложников, которые живым щитом прикроют их флот.

Эти подозрения небезосновательны, если вспомнить, что российские военные корабли перекрыли все водные пути в Азовском и северо-западной части Черного моря. В то же время агрессор безосновательно обвинил украинский флот в заминировании акватории Черного моря и заявил, что именно наши войска препятствуют выходу иностранных судов.

Они забыли вспомнить кто, еще с 3 марта этого года представляет из себя хозяев моря и действует вопреки нормам международного морского права, безопасности судоходства и здравого смысла,

– подчеркивает Государственная пограничная служба Украины.

Россия ищет заложников, которые станут живым щитом при "эвакуации" – видео Государственная пограничная служба Украины