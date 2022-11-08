Россия почти использовала высокоточное оружие, есть значительные потери в авиации, – ISW
Источник:ISW
Москва потеряла почти все высокоточные ракеты, а также "Искандер". У Кремля также колоссальные потери в авиации.
Соответствующую информацию сообщили в Институте изучения войны. Предварительно известно, что на 7 ноября Россия на войне в Украине уже потеряла до 300 самолетов .
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России будет трудно постоянно готовить по нашей инфраструктуре
Российские войска значительно истощили свой арсенал систем высокоточного оружия и понесли значительные потери в авиации. Поэтому, вероятно, будет трудно сохранить текущий темп атак российских военных против украинской критической инфраструктуры Украины,
– сообщили в ISW.
Также американский Институт изучения войны цитирует Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявившего, что Россия потеряла в Украине вдвое больше авиации , чем в советско-афганской войне. По его данным говорится о:
- 278 утраченных самолетов в Украине;
- 119 – в Афганистане.
В ответ на эти данные Минобороны Великобритании отметило, что Россия вряд ли компенсирует эти потери в ближайшие несколько месяцев. В частности, потому, что они значительно превышают российские возможности по производству новых самолетов.
Москва уже почти не имеет высокоточного оружия
Также в американском Институте изучения войны вспомнили слова представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По информации нашей разведки:
- Россия уже использовала более 80% своих современных ракет , нанося массированные удары по украинской инфраструктуре;
- у врага осталось всего 120 ракет "Искандер".
Тем не менее, у наших разведчиков есть данные, что Москва достигла договоренностей с Ираном на закупку систем баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Но, прежде всего, это только подтверждает, что запасы выскоточного оружия у Кремля почти закончились.
Потери врага колоссальны: основные данные
- По состоянию на 7 ноября Россия потеряла на войне в Украине по меньшей мере 76 тысяч 460 единиц личного состава . Кроме этого, ориентировочно 2771 танк, 5630 боевых бронированных машин, 1782 артиллерийских систем, 391 РСЗО, 202 средства ПВО, 277 самолетов, 260 вертолетов и многое другое техники.
- 7 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наши военные ударили по кадыровцам в Лисичанске Луганской области. По предварительным данным, в результате удара более 30 человек погибли, еще 15 ранены.
- Буквально на днях российские бойцы жаловались губернатору на потерю 300 вражеских бойцов под Павловкой . В то же время в Минобороны России это назвали "эффективным наступлением".