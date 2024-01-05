В США что-то знают: Игнат рассказал, почему сложно определить, использовала ли Россия ракеты от КНДР

Ранее в Белом доме заявили, что Россия начала использовать против Украины ракеты, изготовленные в КНДР. В то же время для того, чтобы это точно установить, может потребоваться несколько дней.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что военно-промышленный комплекс России и Северной Кореи тесно связан. Поэтому определить, использует ли Россия ракеты от КНДР, будет непросто.

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Ракета разрывается на тысячи обломков.

По словам Игната, ракеты, производимые Северной Кореей, будут похожи на те, которые Россия производит сама, поэтому процесс идентификации усложняется. Однако не только это представляет определенные трудности.

Ракета, летящая по баллистической траектории, разрывается на тысячи обломков, а идентифицировать вооружение можно только найдя что-то уцелевшее с какими-либо маркировками.

– сказал спикер Воздушных сил.

В то же время он выразил уверенность, что "США что-то знают", поэтому будут проводить необходимые исследования.

Как северокорейские баллистические ракеты отличаются от русских.