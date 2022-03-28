Россия использовала запрещенные кассетные бомбы в Одесской и Херсонской областях, – Венедиктова
Источник:"Суспільне"
В Офисе генпрокурора имеют доказательства того, что оккупанты использовали в Одесской и Херсонской областях запрещенные кассетные бомбы. Также собирают доказательства подобных фактов в Киевской области.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга. Следователи работают над сбором улик.
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Есть доказательства по Херсонщине и Одесщине
У нас есть доказательства в Одесской области, у нас есть доказательства в Херсонской области, где применяются непосредственно кассетные бомбы, кассетные снаряды,
– заявила Венедиктова.
Что известно о кассетных бомбах
Это средства поражения, в определенной разновидности контейнера такой бомбы могут быть сотни однотипных кассетных боевых элементов. Они распыляются над землей, таким образом площадь поражения значительно растет.Обратите внимание! В 2008 году в Дублине на международной конференции было достигнуто соглашение о запрещении использования кассетных бомб. Документ подписали дипломаты из более чем сотни стран. Россия этого не сделала.
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