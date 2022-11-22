Склады могут быть уже пустые: Россия использует боеприпасы 2022 года выпуска

Российские захватчики уже используют в войне против Украины снаряд 2022 выпуска. Вероятно, это свидетельствует о том, что склады оккупантов могут быть пустые.

Украинские защитники наткнулись на заброшенные позиции российской армии под Херсоном. Сбегая, оккупанты оставили довольно большое количество своих артиллерийских снарядов. Интересно, что некоторые из них могли быть изготовлены в этом году.

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У оккупантов, вероятно, дефицит боеприпасов

В сети показали фото артиллерийского снаряда калибром 152 миллиметра и гильзу с вышибным зарядом. Внизу маркировка – "8 – 22 – 3П". Соответствующая надпись расшифровывается как номер партии, год сборки и номер базы. Похоже, этот снаряд был изготовлен в 2022 году.

В издании подчеркивают, что обычно сначала используют самые старые боеприпасы. Вместо этого новые применяют, если склад уже опустошен, или логика поставки боекомплекта настолько нарушена, что передают все имеющееся, несмотря на сроки эксплуатации.

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Оккупанты используют боеприпасы 2022 года выпуска / Фото с Defense Express

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