Аналитики говорят, что Россия не успевает обеспечивать свою армию современными средствами. Их потери в войне превышают темпы производства боевых машин.

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"БТР-50 немного более защищен, чем тележка для гольфа"

В Forbes говорят, что БТР-50 со слабой защитой 1950-х годов, возможно, не самая плохая машина, которой Россия штурмовала украинские позиции, но, видимо, самая старая.

"И хотя для российских войск безопаснее ехать на 70-летнем БТР-50 с его 10-миллиметровой броней, чем ехать, скажем, на новеньком китайском гольф-каре, для России все равно является зловещим знаком, что все больше БТР-50 появляется на полях сражений на востоке Украины", – говорят авторы материала.

Справочно. БТР-50 – это 15-тонный бронированный тягач на дизельном топливе с двумя экипажами и вместимостью до 20 пассажиров. Обычно он оснащен крупнокалиберным пулеметом. СССР разработал их в начале 1950-х годов, принял на вооружение – в 1954 году. В течение следующих 12 лет был основной боевой машиной советской армии.

Впрочем, специалисты считают, что БТР-50 имеет слишком легкое вооружение и тонкую броню даже по стандартам 1960-х годов.

"Когда в 1966 году появился более тяжелый и более вооруженный БМП-1, тысячи БТР-50 каскадно перебросились в подразделения второй линии. БТРы перевозили артиллерию, саперов и зенитные орудия, пока тягачи МТ-ЛБ не начали вытеснять старые машины и из этих ролей", – пишет Forbes.

"Музейные" БТРы появлялись на поле боя в Украине

БТР-50 россияне уже используют во время боев на фронте. Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight объясняет, что без механизированных подразделений, полностью оснащенных надлежащими боевыми машинами, достичь россиянам быстрого и решительного прорыва обороны будет очень сложно.

Там считают, что такие трудности в оснащении российской армии, вероятно, приведут к более медленному и ограниченному продвижению.

Примечательно, что современная российская армия мало использовала БТР-50, пока примерно через 15 месяцев войны в Украине ежемесячные потери России современной бронетехники начали превышать месячное производство современных машин на замену. Впервые эти БТРы заметили в начале 2023 года в штурмовых группах на востоке, хотя сначала они обеспечивали только тыловую часть – их держали подальше от линии фронта.

Аналитики Oryx свидетельствуют, что за 6 месяцев россияне потеряли по меньшей мере четыре таких БТР-50. В один из них попала противотанковая ракета Javelin во время атаки на украинские рубежи к западу от Новомихайловки. Соответствующее видео появилось в сети в воскресенье, 19 мая.

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В этом районе дислоцируется 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Forbes называет противотанковых ракетчиков этой бригады "кровожадными".

Посылать против 79-й десантно-штурмовой бригады современный танк Т-72 с сотнями миллиметров брони опасно; отправлять БТР-50 с броней всего в 10 миллиметров – это самоубийство,

– говорится в материале.

Россия хотела успеть захватить дополнительную территорию до прибытия западной помощи ВСУ

Журналисты говорят, что на фоне передачи военной помощи от США и ЕС, что уже направляется в Украину, россияне решили заблаговременно осуществить наступление на Харьковщине. Возможно, они так надеялись захватить дополнительную территорию до ее прибытия.

"В результате наступления, что, очевидно, направлен на Харьков, было захвачено несколько небольших приграничных сел, прежде чем россияне наткнулись на стену украинских механизированных бригад, которые стреляли теми первыми партиями свежих артиллерийских снарядов, поступивших из Соединенных Штатов", – говорится в статье Forbes.

Ее авторы также считают, что Кремлю трудно ведется это наступление вместе с боями на юге Украины. Согласно данным Frontelligence Insight, большие успехи на севере требуют большого количества транспортных средств. А Россия, ежемесячно мобилизуя десятки тысяч новых военнослужащих, не может полностью оснастить их современными транспортными средствами.

"БТР-50 настолько старый, насколько может быть боевая машина, если она не приехала прямо из музея. И он лишь немного защищеннее, чем тележка для гольфа. Когда украинская противотанковая ракетная команда замечает БТР-50, катящийся на нее, это не только плохая новость для экипажа и пассажиров этого БТР-50. Это также плохая новость для всей российской войны", – резюмирует Forbes.

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