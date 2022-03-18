Россия использует детей как заложников информационных террористов

Страна-агрессор использует в своей пропаганде даже детей. По данным Центра противодействия дезинформации, их используют в качестве заложников.

Об этом в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили после ряда акций в поддержку войны против Украины, в которые были вовлечены несовершеннолетние.

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Специалисты Центра противодействия дезинформации зафиксировали массовые случаи привлечения несовершеннолетних и детей дошкольного возраста для поддержки террористических действий России, в частности:

школы принудительно устраивают "акции";

детей не допускают к объективной и беспристрастной информации;

привлечения детей из интернатов и детских домов, поскольку не будет возражений от родителей.

Поэтому оккупант, не зная границ своей сокрушительной деятельности, терроризирует не только наших детей, но и собственных,

– говорится в сообщении.

Также в Центре противодействия дезинформации напомнили о Конвенции ООН о правах ребенка (1989), которая предусматривает, что дети имеют право на:

свободное выражение личного мнения, формирование собственных взглядов, развитие собственной общественной активности;

получение информации, соответствующей ее возрасту;

право на свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства.

Международное сообщество не должно оставаться в стороне от зомбирования и использования детей.

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