Россия использует детей как заложников информационных террористов
Источник:Центр противодействия дезинформации
Страна-агрессор использует в своей пропаганде даже детей. По данным Центра противодействия дезинформации, их используют в качестве заложников.
Об этом в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили после ряда акций в поддержку войны против Украины, в которые были вовлечены несовершеннолетние.
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Специалисты Центра противодействия дезинформации зафиксировали массовые случаи привлечения несовершеннолетних и детей дошкольного возраста для поддержки террористических действий России, в частности:
- школы принудительно устраивают "акции";
- детей не допускают к объективной и беспристрастной информации;
- привлечения детей из интернатов и детских домов, поскольку не будет возражений от родителей.
Поэтому оккупант, не зная границ своей сокрушительной деятельности, терроризирует не только наших детей, но и собственных,
– говорится в сообщении.
Также в Центре противодействия дезинформации напомнили о Конвенции ООН о правах ребенка (1989), которая предусматривает, что дети имеют право на:
- свободное выражение личного мнения, формирование собственных взглядов, развитие собственной общественной активности;
- получение информации, соответствующей ее возрасту;
- право на свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства.
Международное сообщество не должно оставаться в стороне от зомбирования и использования детей.
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