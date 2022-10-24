Украина сбивает до 85% иранских дронов: разведка Британии объяснила, почему Россия их использует

Россия продолжает использовать иранские беспилотники против целей по Украине. Украинские защитники сбивают большинство из них, в частности, благодаря громкому звуку.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что украинские защитники перехватывают до 85% атак дронов-камикадзе. Эти БПЛА медленные, шумные и летают на низкой высоте, благодаря чему легко поражают обычные средства противовоздушной обороны.

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Зачем России терять так много беспилотников

В британской разведке считают, что Россия, вероятно, использует большое количество иранских БПЛА "Shahed-136", чтобы пробить украинскую противовоздушную оборону.

Вероятно, в дальнейшем враги будут использовать эти дроны для замены российского высокоточного оружия большой дальности, которое становится все более дефицитным.

Россия будет использовать иранские дроны еще долго

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия будет еще долго терроризировать Украину иранскими дронами-камикадзе. Россия использует вторую партию, в которой 300 штук. В общей сложности оккупанты заказали у Ирана примерно 1700 различных типов дронов.

В США считают, что через Иран может передать оккупантам еще больше дронов.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что "шахид – не столь сложная цель". Он хорошо виден на радарах, он медленно летит и шумный. Но нужно, чтобы в зоне пролета дрона были средства, которые могли бы его сбить. Пока в Украине еще недостаточно средств ПВО, чтобы сбивать абсолютно все БПЛА.

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