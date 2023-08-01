Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. По его словам, со временем россияне могут научиться использовать FPV-дроны, но сейчас им это не удается.

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Россияне не умеют пользоваться FPV-дронами

Евгений Иевлев отметил, что в феврале он и его собратья начали учиться применять FPV-дроны. На этом пути было много трудностей, а за 3 – 4 месяца бойцы нанесли первое поражение этим беспилотником.

Сейчас FPV-дроны доезжают на фронт к оккупантам. Очевидно, врагу будет гораздо сложнее научиться работать с ними.

За последние 2 месяца мы видели 3 их FPV-дроны, которые приземлились возле нас. Ни один не взорвался, не долетел до наших позиций. Они падали а 50 – 100 метрах. Рано или поздно они научатся, но сегодня им это удается,

– объяснил военный.

Иевлев о FPV-дронах у россиян: смотрите видео

FPV-дроны у россиян: что известно