Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. По его словам, со временем россияне могут научиться использовать FPV-дроны, но сейчас им это не удается.
Смотрите также Киберпанк и война дронов в небе, море и на земле: как беспилотники стали определяющими на фронте
Россияне не умеют пользоваться FPV-дронами
Евгений Иевлев отметил, что в феврале он и его собратья начали учиться применять FPV-дроны. На этом пути было много трудностей, а за 3 – 4 месяца бойцы нанесли первое поражение этим беспилотником.
Сейчас FPV-дроны доезжают на фронт к оккупантам. Очевидно, врагу будет гораздо сложнее научиться работать с ними.
За последние 2 месяца мы видели 3 их FPV-дроны, которые приземлились возле нас. Ни один не взорвался, не долетел до наших позиций. Они падали а 50 – 100 метрах. Рано или поздно они научатся, но сегодня им это удается,
– объяснил военный.
Иевлев о FPV-дронах у россиян: смотрите видео
FPV-дроны у россиян: что известно
- Ранее в Defense Express сообщалось, что в России могли развернуть масштабное серийное производство FPV-дронов. Оккупанты еще раньше начали активно использовать FPV-дроны на поле боя и наращивают их производство. Дроны усовершенствуют относительно устойчивости к РЭБ.
- Главным преимуществом FPV-дрона называют его цену. Стоимость колеблется от 500 – 600 до 1000 долларов. При низкой цене беспилотник может уничтожать образцы вооружения и военной техники в сотни и тысячи раз дороже.
- Специалист-связист Сергей Флеш объяснил, чтобы противодействовать такой угрозе, можно организовать серийное крупномасштабное производство FPV-дронов, которое бы поддерживалось на государственном уровне. Кроме того, способы противодействия этим дронам, например, "противоланцетные сетки",
- К слову, активно FPV-дроны используют на поле боя и ВСУ, поражая российскую бронетехнику, в частности танки, ракетные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы и даже средства противовоздушной обороны.