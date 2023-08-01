Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв. За його словами, з часом росіяни можуть навчитися використовувати FPV-дрони, але зараз їм це не вдається.
Дивіться також Кіберпанк і війна дронів у небі, морі та на землі: як безпілотники стали визначальними на фронті
Росіяни не вміють користуватись FPV-дронами
Євген Ієвлєв зазначив, що у лютому він та його побратими почали вчитися застосовувати FPV-дрони. На цьому шляху було багато труднощів, а за 3 – 4 місяці бійці завдали перше ураження цим безпілотником.
Зараз FPV-дрони доїжджають на фронт до окупантів. Очевидно, ворогу буде набагато складніше навчитися працювати з ними.
За останні 2 місяці ми бачили 3 їхніх FPV-дрони, що приземлились біля нас. Жоден не зірвався, не долетів до наших позицій. Вони падали за 50 – 100 метрів. Рано чи пізно вони навчаться, але сьогодні їм це вдається,
– пояснив військовий.
Ієвлєв про FPV-дрони у росіян: дивіться відео
FPV-дрони у росіян: що відомо
- Раніше у Defense Express повідомляли, що у Росії могли розгорнути масштабне серійне виробництво FPV-дронів. Окупанти ще раніше почали активно використовувати FPV-дрони на полі бою та нарощують їхнє виробництво. Дрони вдосконалюють щодо стійкості до РЕБ.
- Головною перевагою FPV-дрона називають його ціну. Вартість коливається від 500 – 600 і до 1000 доларів. При низькій ціні безпілотник може знищувати зразки озброєння та військової техніки у сотні й тисячі разів дорожче.
- Фахівець-зв'язківець Сергій Флеш пояснив, щоб протидіяти такій загрозі, можна організувати серійне великомасштабне виробництво FPV-дронів, яке б підтримувалося на державному рівні. Крім того, способи протидії цим дронам, наприклад, "протиланцетні сітки",
- До слова, активно FPV-дрони використовують на полі бою і ЗСУ, уражаючи російську бронетехніку, зокрема, танки, ракетні системи залпового вогню, важкі вогнеметні системи і навіть засоби протиповітряної оборони.