Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв. За його словами, з часом росіяни можуть навчитися використовувати FPV-дрони, але зараз їм це не вдається.

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Росіяни не вміють користуватись FPV-дронами

Євген Ієвлєв зазначив, що у лютому він та його побратими почали вчитися застосовувати FPV-дрони. На цьому шляху було багато труднощів, а за 3 – 4 місяці бійці завдали перше ураження цим безпілотником.

Зараз FPV-дрони доїжджають на фронт до окупантів. Очевидно, ворогу буде набагато складніше навчитися працювати з ними.

За останні 2 місяці ми бачили 3 їхніх FPV-дрони, що приземлились біля нас. Жоден не зірвався, не долетів до наших позицій. Вони падали за 50 – 100 метрів. Рано чи пізно вони навчаться, але сьогодні їм це вдається,

– пояснив військовий.

Ієвлєв про FPV-дрони у росіян: дивіться відео

FPV-дрони у росіян: що відомо