Россия использует Крым как военную базу для запуска агрессии против Украины, – миссия Президента

Россия в течение 8 лет оккупации нелегально призывала жителей Крыма в русскую армию. Теперь они вынуждены воевать против своего народа. Более того, призыв на полуострове продолжается.

Об этом сообщила миссия Президента Украины в Крыму, сообщает 24 канал. Крымских призывников заставляют подписывать контракты, а затем направляют на поля битвы в континентальной Украине.

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Семьи военных не информируют

Семьи военных, попавших на войну, не получают никакой информации. Единственное, что они знают, что их родственники участвуют в какой-то "специальной операции". Рассказать о судьбе их мужчин и детей обещают только после завершения боевых действий.

Крымчан идентифицировали среди пленных

Резиденты Крыма были идентифицированы в списках военнопленных. Однако большинство из них являются россиянами, которые получили паспорта с крымским местонахождением.

Керченский мост используют для переправы в Крым войск

6 марта ВСУ бомбили группу российских военных. Большинство членов этой группы были лицами из Крыма, которые изменили Украине и перешли на сторону России во время оккупации в 2014 году.

Нелегально построенный Керченский мост используют для того, чтобы переправлять войска и технику на остров из России. Войска отмечены знаком Z. Также Крым используется для запуска воздушных и ракетных ударов по территории континентальной Украины. Более того, говорится даже о частных дворах.

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