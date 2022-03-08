Про це повідомила місія Президента України в Криму, інформує 24 канал. Кримських призовників змушують підписувати контракти та потім направляють на поля битви в континентальній Україні.

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Сім'ї військових не інформують

Сім'ї військових, які потрапили на війну, не отримують жодної інформації. Єдине, що вони знають, що їхні родичі беруть участь в якійсь "спеціальній операції". Ррозповісти про долю їхніх чоловіків та дітей обіцяють лише після завершення бойових дій.

Кримчан ідентифікували серед полонених

Резиденти Криму були ідентифіковані в списках військовополонених. Проте більшість з них є таки росіянами, які отримали паспорти з кримським місцеперебуванням.

Зверніть увагу! 6 березня ЗСУ бомбардували групу російських військових. Більшість членів цієї групи були особами з Криму, що зрадили Україну та перейшли на сторону Росії під час окупації в 2014 році.

Керченський міст використовують для переправи до Криму військ

Нелегально побудований Керченський міст використовують для того, аби переправляти війська та техніку на півострів з Росії. Війська відмічені знаком Z. Також Крим використовують для запуску повітряних та ракетних ударів по території континентальної України. Ба більше, мовиться навіть про приватні подвір'я.

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