Россияне обстреливают жилые районы опасными термобарическими боеприпасами, – Резников

Российские войска применяют в Украине чрезвычайно опасные термобарические боеприпасы, которые запрещены. Оккупанты применяют их против мирного населения, обстреливая жилые массивы.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что Россия постоянно нарушает Конвенцию об отдельных видах вооружений.

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Оккупанты используют чрезвычайно опасные термобарические боеприпасы для нападения на жилые районы на Юге, Востоке и Севере Украины. Они делают это, несмотря на то, что Россия является участником CCCW,

– отметил Алексей Резников.

Заметим, по данным Центра национального сопротивления, россияне 23 декабря обстреляли деоккупированный Херсон фосфорными боеприпасами.

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Кстати, Россия не скрывает, что применяет в Украине термобарические боеприпасы. Еще в марте страна-агрессор подтвердила использование системы вооружения ТОС-1А в Украине, что собственно и является термобарическим оружием.

Международных законов, прямо запрещающих их использование, не существует, но если страна использует их для поражения гражданского населения в населенных пунктах, школах или больницах, ее могут осудить за военное преступление в соответствии с Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов.

Термобарические боеприпасы появились во время второй мировой войны, когда их использовала немецкая армия.