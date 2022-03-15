Россия использует ракеты-обманки в своих "Искандерах": помогают обходить ПВО Украины, – СМИ

Американская разведка заявила, что баллистические ракеты, запущенные Россией по Украине, содержат неожиданности: приманки, обманывающие радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.

Этими приманками оснащены баллистические ракеты малой дальности "Искандер-М".

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По словам представителя американской разведки, каждое из устройств имеет примерно фут длины, форму дротика белого цвета с оранжевым хвостом.

Они выпускаются баллистическими ракетами малой дальности "Искандер-М", которые Россия направляет с мобильных пусковых установок через границу.

Каждый наполнен электроникой и производит радиосигналы, чтобы заглушить или подделать вражеские радары, пытающиеся найти "Искандер-М", и содержит источник тепла для привлечения входных ракет,

– рассказали в разведке.

К слову, Россия все больше полагается на воздушные бомбардировки, обстрелы городов и гражданское население с применением запрещенных видов боеприпасов.

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