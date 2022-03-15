Цими приманками оснащені балістичні ракети малої дальності "Іскандер-М".

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За словами представника американської розвідки, кожен із пристроїв має приблизно фут завдовжки, форму дротика білого кольору з помаранчевим хвостом.

Вони випускаються балістичними ракетами малої дальності "Іскандер-М", які Росія направляє з мобільних пускових установок через кордон.

Кожний наповнений електронікою і виробляє радіосигнали, щоб заглушити або підробити ворожі радари, які намагаються знайти "Іскандер-М", і містить джерело тепла для притягнення вхідних ракет,

– розповіли у розвідці.

До слова, Росія все більше покладається на повітряні бомбардування, обстріли міст та цивільного населення з застосуванням заборонених видів боєприпасів.

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