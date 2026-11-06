Собственные преступления как оружие: в ISW объяснили дипломатическую игру Кремля с Белым домом

5 ноября представители России и США провели переговоры в Вашингтоне. Кремль стремится использовать созданные им гуманитарные кризисы для сближения с командой Дональда Трампа и получения уступок.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев в ходе переговоров в Вашингтоне подчеркивал гуманитарный успех договоренностей о перемирии.

Что произошло в Белом доме?

Мелания Трамп собрала украинских и российских чиновников, чтобы отметить успех шестидневного ограниченного прекращения огня вокруг оккупированных Олешек в Херсонской области. Украинскую сторону представляли омбудсмен Дмитрий Лубинец и народный депутат Давид Арахамия. Со стороны России присутствовали специальный посланник Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также российский омбудсмен Яна Лантратова.

В ISW напомнили, что Лантратова находится под санкциями США и, по данным аналитиков, причастна к похищению как минимум одного украинского ребенка.

Показательный гуманизм на фоне ракетного террора

Во время встречи Дмитриев подчеркнул гуманитарный успех прекращения огня. Он сравнил его с предыдущими усилиями Мелании Трамп по возвращению депортированных из России украинских детей. При этом, отмечают в ISW, Дмитриев не признал, что именно российское вторжение и оккупация привели к гуманитарному кризису в Олешках.

По мнению аналитиков, его слова совпадают с предыдущими попытками России использовать ограниченное гуманитарное сотрудничество, чтобы "заискивать" перед администрацией Трампа. Речь идет о кризисах, за которые несет исключительную ответственность сама Россия, в частности в Олешках или в случае с депортированными украинскими детьми. Цель таких попыток, по мнению ISW, – склонить Белый дом к более благоприятной для России позиции и добиться уступок от США в ходе предстоящих переговоров.

Что предшествовало этим заявлениям?

Попытки российских официальных лиц показать Путина "склонным к переговорам и настроенным гуманитарно" появились после ряда разрушительных российских ударов по украинским гражданским лицам, напомнили в ISW. Среди них – недавний удар по вокзалу в Днепре, который забрал жизни как минимум 14 человек именно в день прекращения огня в районе Олешек.

Напомним, Мелания Трамп также написала личные письма Путину и Зеленскому с призывом двигаться к прочному миру. Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.