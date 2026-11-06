Власні злочини як зброя: в ISW пояснили дипломатичну гру Кремля з Білим домом

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв під час переговорів у Вашингтоні наголошував на гуманітарному успіху домовленостей щодо перемир'я.

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Що сталося у Білому домі?

Меланія Трамп зібрала українських і російських посадовців, щоб відзначити успіх шестиденного обмеженого припинення вогню навколо окупованих Олешок на Херсонщині. Українську сторону представляли омбудсман Дмитро Лубінець і народний депутат Давид Арахамія. Із російського боку були спецпосланець Путіна й голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та російська омбудсменка Яна Лантратова.

В ISW нагадали, що Лантратова перебуває під санкціями США і, за даними аналітиків, причетна до викрадення щонайменше однієї української дитини.

Показовий гуманізм на тлі ракетного терору

Під час зустрічі Дмитрієв наголосив на гуманітарному успіху припинення вогню. Він порівняв його з попередніми зусиллями Меланії Трамп щодо повернення депортованих із Росії українських дітей. При цьому, зазначають в ISW, Дмитрієв не визнав, що саме російське вторгнення й окупація призвели до гуманітарної кризи в Олешках.

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На думку аналітиків, його слова збігаються з попередніми спробами Росії використати обмежену гуманітарну співпрацю, щоб "залицятися" до адміністрації Трампа. Йдеться про кризи, за які несе виняткову відповідальність сама Росія, зокрема в Олешках чи з депортованими українськими дітьми. Мета таких спроб, на думку ISW, – схилити Білий дім до сприятливішої для Росії позиції та отримати поступки від США під час майбутніх переговорів.

Що передувало цим заявам?

Спроби російських офіційних осіб показати Путіна "охочим до переговорів і гуманітарно налаштованим" з'явилися після низки руйнівних російських ударів по українських цивільних, нагадали в ISW. Серед них нещодавній удар по вокзалу в Дніпрі, який забрав життя щонайменше 14 людей саме в день припинення вогню в районі Олешок.

Нагадаємо, Меланія Трамп також написала особисті листи Путіну та Зеленському із закликом рухатися до тривалого миру. Тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10 – 11 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах.