Россияне активно используют ранее законсервированную технику в войне против Украины. Кремль всеми силами пытается остановить украинское наступление.

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Кремль активно использует старую технику

Россияне сняли с хранения около 40% законсервированной военной техники с базы "Вагжаново" в Бурятии. Здесь находилось самое большое количество советских танков и БТР – "Вагжаново" занимает около 13 квадратных километров территории. Это значительно больше площади двух десятков других баз.

По подсчетам со спутниковых снимков, в 2021 году в "Вагжаново" разместили 3840 единиц техники. После полномасштабного вторжения количество сократилось – по состоянию на ноябрь 2022 там уже находилось 2500 бронемашин. В мае 2023 года на базе было замечено уже 2270 единиц техники.

То есть за все время Россия сняла с хранения с базы "Вагжаново" 1570 танков и бронетранспортеров, или 40,8% всей техники. Около 32% было расконсервировано после объявления мобилизации в России в конце 2022 года.

Российская база советской техники / The Moscow Times

Согласно инструкциям минобороны России, под открытым небом хранят технику, которую уже не жалко. Именно такие танки и бронетранспортеры находились в "Вагжаново". На спутниковых снимках видно, что половина всей техники была без башен или имела другие заметные повреждения.

До полномасштабного вторжения Россия активно утилизировала подержанную советскую технику. Однако в 2017 году объемы сократили – как заявили россияне, в связи со "изменением международной обстановки". С 2022 года Кремль не утилизирует технику.

Расположение "Вагжаново" на карте

Российские базы военной техники: смотрите на карте

Украина продолжает уничтожать российское вооружение