Росіяни активно використовують законсервовану раніше техніку у війні проти України. Кремль всіма силами намагається зупинити український наступ.

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Кремль активно використовує стару техніку

Росіяни зняли зі зберігання близько 40% законсервованої військової техніки з бази "Вагжаново" у Бурятії. Тут перебувала найбільша кількість радянських танків та БТР – "Вагжаново" займає близько 13 квадратних кілометрів території. Це значно більше ніж площа двох десятків інших баз.

За підрахунками з супутникових знімків, у 2021 у "Вагжаново" розмістили 3840 одиниць техніки. Після повномасштабного вторгення кількість скоротилася – станом на листопад 2022 року там вже перебувало 2500 бронемашин. У травні 2023 року на базі помітили вже 2270 одиниць техніки.

Тобто за весь час Росія зняла зі зберігання з бази "Вагжаново" 1570 танків та бронетранспортерів, або ж 40,8% всією техніки. Близько 32% розконсервували після оголошення мобілізації у Росії у кінці 2022 року.

Російська база радянської техніки / The Moscow Times

Згідно з інструкціями міноборони Росії, просто неба зберігають техніку, яку вже не шкода. Саме такі танки та бронетранспортери перебували у "Вагжаново". На супутникових знімках помітно, що половина всієї техніки була без башень або мала інші помітні пошкодження.

До повномасштабного вторгення Росія активно утилізувала стару радянську техніку. Проте у 2017 обсяги скоротили – як заявили росіяни, у зв'язку зі "зміною міжнародної обстановки". З 2022 року Кремль не утилізує техніку.

Розташування "Вагжаново" на карті

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