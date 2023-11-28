Враги используют ЗАЭС как огневую позицию: звуки запусков слышали представители МАГАТЭ, – ISW

28 ноября 2023, 11:47
Читати новину українською

Источник:

ISW

Украина и МАГАТЭ заявили, что оккупанты обстреливают артиллерией и ракетами с позиций на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) или неподалеку от нее. Характерные звуки слышали эксперты МАГАТЭ, работающие на станции.

Об инциденте они сообщили еще 26 ноября 2023 года. В Энергоатоме эту информацию подтвердили и обратились к миру с призывом.

Смотрите также Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута

Что происходит на ЗАЭС

Представители Украины и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что российские войска обстреливают артиллерией и ракетами с позиций на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) или вблизи нее,
– заявили в ISW.

Аналитики американского Института изучения войны заметили, что работники МАГАТЭ писали о "характерном звуке" запуска из РСЗО нескольких ракет, которые, казалось, были выпущены близко к станции.

"ISW неоднократно сообщал о милитаризации Россией ЗАЭС, включая изображения и видео с лета 2022 года, подтверждающие, что российские силы развернули военную технику на территории станции", – заверили аналитики.

Что говорили в МАГАТЭ и Энергоатоме о ситуации на ЗАЭС

  • Специалисты Международного агентства по атомной энергии 26 ноября заявили, что они услышали вероятные запуски ракет по России. Самое оружие они не видели из-за облачной погоды, однако звук указывал на удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
  • В Энергоатоме эту информацию подтвердили и заявили, что Россия действительно использует ЗАЭС как огневую позицию для размещения РСЗО и обстрелов украинских территорий.
  • Украинское предприятие призвало мир деоккупировать Запорожскую АЭС, ведь только так можно обеспечить безопасную работу крупнейшего в Европе ядерного объекта.
Автор: Діана Квасневська