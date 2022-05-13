У России серьезные проблемы с боевой техникой: Буданов привел красноречивый пример

Сейчас в российской оборонной сфере начали испытывать значительную нехватку современной техники. Производить новую в больших объемах невозможно, а старая уже заканчивается.

Подробнее об этом кризисе у врага рассказал глава Генерального управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Что именно узнала разведка

Наша разведка начала проверять информацию о том, что Россия расконсервирует склады. Впоследствии это все-таки подтвердилось. Речь идет о старой технике, которой должны компенсировать потери на поле боя.

Эта техника там стоит с 60-х, 70-х, 80-х годов... Она только условно может называться "боевой техникой",

– объяснил глава ГУР.

Однако следует понимать, что отыграет свою роль и количество этого вооружения. Поэтому устаревшее оснащение армии России никоим образом не преуменьшает героизм наших защитников. Нередко ведь линию обороны удерживают подразделения, против которых сунет в несколько раз большая группа врага.

Также подтвердилась мобилизация

Кроме того, не раз СМИ сообщали, что в России проводится скрытая мобилизация. Однако глава разведки это раньше не комментировал, потому что не было подтверждения. Теперь оно появилось.

Однако сейчас есть не только данные, вероятно, полученные на территории врага. Ведь даже в плен к нашим защитникам уже успел попасть один из мобилизованных в апреле оккупантов.

Общую же мобилизацию в России не могут объявить сразу по двум причинам:

Экономика не выдержит, поскольку уже и так страдает от санкций и войны.

Кремлевская пропаганда слишком многое придумала об "успехах" России на фронте. Поэтому теперь будет сложно объяснить населению потребность в увеличении численности армии.

Также, по данным ГУР, в России хотят изменить законодательство, касающееся призыва. Вероятно, скоро его там будут объявлять не 2 раза в год, а в любое время. Планируют и усилить уголовную ответственность для "уклонистов".

Как оснащение врагов помогает Украине

В Укроборонпроме 12 мая рассказали, сколько боевых машин уже было восстановлено. Общая стоимость трофейных танков, САУ и других машин, которые пришлось ремонтировать, – 1,5 миллиарда гривен.

Сейчас весь этот транспорт снова работает по назначению – накрывает россиян огнем на поле боя. Однако важно отметить, что захваченной техники уже было гораздо больше. Ведь россияне нередко покидали ее целой и невредимой.

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