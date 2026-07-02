Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала пояснил, что последствия этих ударов гораздо шире, чем просто дефицит на заправках. Российские компании теряют прибыль, нарушаются привычные цепочки переработки и экспорта, а расходы на импорт топлива ослабляют возможности военной экономики.

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Россия из экспортера превращается в просителя

Поставки топлива из Казахстана вызывают закономерное возмущение, ведь страны Центральной Азии не заняли однозначной позиции в поддержку Украины. Часть из них остается связанной с Москвой через СНГ, ОДКБ, торговлю и другие механизмы зависимости. В то же время это влияние уже не является безусловным: регион постепенно ищет альтернативные центры силы.

Страны Центральной Азии отходят от России, ища опору в Китае, Турции или Соединенных Штатах. Казахстан привлекает китайские и американские инвестиции, сотрудничает с Россией и пытается между всем этим балансировать,

– пояснил Мусиенко.

Помощь Москве с бензином является неприятным для Украины шагом, но в то же время демонстрирует результат ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли. Страна, которая считалась одним из крупнейших экспортеров нефти, дизельного топлива и бензина, теперь не может полностью обеспечить внутренние потребности и вынуждена обращаться к соседям.

Россия, которая казалась одним из лидеров экспорта нефти и нефтепродуктов, фактически становится зависимой, и ей уже оказывают гуманитарную помощь,

– подчеркнул военный аналитик.

Такие бесплатные поставки не будут продолжаться бесконечно. Казахстан или другие страны впоследствии предложат России покупать топливо по рыночной цене, превращая ее проблемы в собственный экономический интерес. Импорт в любом случае обойдется Москве дороже, чем продукция собственных НПЗ, и заставит тратить средства, которые ранее Россия зарабатывала на экспорте.

Простои НПЗ бьют по кошелькам российских элит

Импортное топливо не только обходится России дороже, но и меняет направление денежных потоков. Когда бензин и дизель производятся внутри страны, налоги и акцизы остаются в российской системе. При закупках за рубежом часть этих средств поступает в бюджеты стран-поставщиков, тогда как Москва еще и тратится на доставку и работу новых логистических цепочек.

Нефтепродукты, произведенные в России, содержат акциз, который платят россияне. А когда топливо покупают за рубежом, в его цену закладывается налоговая нагрузка, которая уже работает, например, на индийский бюджет,

– пояснил Мусиенко.

В то же время простои нефтеперерабатывающих заводов лишают доходов крупный бизнес, связанный с добычей, переработкой и продажей нефтепродуктов. Компании не зарабатывают ни на внутреннем рынке, ни на экспорте готового топлива, хотя именно под такую модель годами выстраивали свою работу.

Российские олигархи не зарабатывают на продаже бензина и переработке нефти – они терпят убытки. Это удар по их кошельку,

– подчеркнул военный аналитик.

Чем дольше НПЗ будут простаивать, а Россия будет закупать бензин и дизель в Индии, Казахстане или других странах, тем сильнее будет недовольство среди тех, кто теряет сотни миллионов. Часть представителей крупного бизнеса может начать искать способы защитить собственные интересы, в частности через внутренние договоренности и интриги против действующей системы.

Кто-то, возможно, "выйдет в окно", как это бывает в России. А кто-то будет пытаться улучшить свое положение, плести интриги и заговоры против путинского режима с целью его устранения. Но для этого нужен силовой ресурс. Больше всего такого ресурса сейчас на фронте, где есть потенциально недовольные, способные поднять бунт. Поэтому здесь существует серьезная взаимосвязь,

– пояснил Мусиенко.

Для Кремля это создает не только экономическую, но и политическую проблему. Путин сам признает, что удары по НПЗ могут быть направлены на внутреннюю дестабилизацию, ведь они постепенно усугубляют противоречия между режимом и группами, на лояльности которых он держится.

Импорт топлива ослабляет военную экономику России

Переход к закупкам бензина и дизельного топлива за рубежом был предсказуем, ведь после остановки части НПЗ России пришлось искать способ восполнить внутренний дефицит. Однако это не устраняет последствий ударов: страна теряет собственную переработку, а крупные нефтяные компании не могут работать по привычной модели.

Это потери для нефтепереработки и для крупных трейдерских компаний, таких как "Лукойл" и "Роснефть", которые ориентированы на то, чтобы добывать нефть, перерабатывать ее, продавать и самостоятельно экспортировать,

– пояснил Мусиенко.

Российский нефтяной сектор годами строился вокруг полного цикла: от добычи сырья до продажи готовых нефтепродуктов за рубеж. Закупка топлива в других странах разрушает эту схему, вынуждает перестраивать логистику и лишает компании части доходов от экспорта.

Они не ориентированы на то, чтобы закупать топливо за рубежом. В любом случае это нарушает многие процессы в России,

– подчеркнул военный аналитик.

Вместо того чтобы зарабатывать на продаже бензина и дизеля, Москва теперь тратит валюту на внешних рынках и становится все более зависимой от поставщиков. Даже если импорт позволит временно наполнить заправки, он не вернет России утраченные мощности и доходы.

В результате удары по НПЗ одновременно сокращают доходы нефтяного сектора, увеличивают расходы государства и ослабляют ресурсы, которыми Кремль финансирует войну. Именно этот накопительный эффект делает повреждения перерабатывающей и логистической инфраструктуры особенно ощутимыми для российской военной экономики.

Мусиенко объяснил, как удары по НПЗ ослабляют Россию: смотрите видео