Россия изменила планы и уже не хочет захватить Киев: СМИ узнали о новой цели оккупантов

Несмотря на провал своей "военной операции", Россия решила изменить планы. По данным американских СМИ, теперь оккупанты бросят все свои силы на захват Востока. Штурм Киева уже якобы не является их главной целью.

Новые планы россиян раскрыл высокопоставленный представитель Пентагона. В комментарии Reuters он отметил, что оккупанты перегруппируют свои силы.

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Киев оказался не по силам оккупантам, теперь они сосредоточатся на востоке

Поскольку России не удалось "взять" Киев за 3 дня, как она дерзко планировала, Кремль готов отказаться от захвата столицы. Если не совсем, то теперь это по крайней мере больше не будет главной целью. Зато оккупанты сосредоточатся на "взятии" востока.

Уже традиционно тактика России будет подлой и циничной. Представитель Минобороны США считает, что росармия попытается отрезать Донбасс и украинских военных, которые защищают его, чтобы потом использовать это как рычаг влияния во время переговоров.

Между тем Россия уже заявила, что первый этап ее "военной операции" якобы завершен и теперь она сосредоточится на полном "освобождении" Донбасса. Это объявление – еще одно доказательство того, что Кремль изменил свои планы, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинцев в течение месяца войны.

Высокопоставленный чиновник США отметил, что действия российской армии тоже подтверждают эти предположения. По его словам, оккупанты становятся более агрессивными на Донбассе.

Они, безусловно, сделали Восток приоритетным в своем списке,

– подчеркнул он.

В распоряжении Соединенных Штатов также появились данные о том, что Россия хочет привлечь свои силы из Грузии для войны против Украины. Пока непонятно, куда именно отправят "подкрепление", но их конечным пунктом назначения может стать именно Донбасс.

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