Россия изменила стратегию ударов по Украине, – МВД
Источник:"Эспрессо"
Российские оккупанты несколько изменили стратегию обстрелов украинских городов. Сейчас они выпускают большое количество ракет сразу и с разных позиций.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что ракеты оккупантов довольно тяжело сбивать.
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Россия изменила стратегию обстрелов
Денисенко отметил, что российские оккупанты изменили стратегию обстрелов – сейчас они начали бить по украинским городам массированно.
Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас – десятки. Они стреляют из разных точек. Именно поэтому ПВО сложно справиться с ними,
– добавил советник министра.
Он отметил, что ракеты, запускаемые россиянами, разрабатывались в середине прошлого века. Они предназначались для уничтожения авианосцев, крейсеров и морских судов.
"В них до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3 – 4 тысяч километров. Поэтому их тяжело сбивать", – пояснил Денисенко.
В то же время, по словам советника министра, у России есть достаточно запасов старой советской техники.
"Эти ракеты – не точные, и предназначались для военных боев. Они несут большие разрушения. России не удается возобновить производство "Калибров" и высокоточной техники, но запасов старой советской техники – достаточно", – подытожил Денисенко.
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Кратко о последних вражеских обстрелах
- Ранним утром 26 июня российские оккупанты атаковали Киев. Взрывы раздались в Шевченковском районе города. Спасатели эвакуировали жителей двух домов.
- В результате попадания в крышу киевской многоэтажки завалились 3 верхних этажа. В больницу попали 5 человек, трое из которых были извлечены из-под завалов. Среди них были 7-летняя девочка и ее мама, оказавшаяся гражданкой России.
- Девочку впоследствии прооперировали в "Охматдете". К сожалению, ее отец в результате обстрела погиб.
- Еще одна российская ракета попала в детский сад. Там образовалась большая воронка. Известный ведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, что до войны в этот детсад ходила его дочь.
- В тот же день враги обстреляли Черкасщину. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец рассказал, что в результате вражеского обстрела один из инфраструктурных объектов был выведен из строя.
- В результате этой атаки также погиб один человек – сотрудник железнодорожного пути, который был на дежурстве. Кроме того, еще 5 человек получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
- В свою очередь, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что россияне за сутки 26 июня выпустили по области более 150 мин и снарядов. В результате атаки оккупантов один человек погиб, а еще один – получил ранения и попал в больницу.
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