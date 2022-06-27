Россия изменила стратегию ударов по Украине, – МВД

Российские оккупанты несколько изменили стратегию обстрелов украинских городов. Сейчас они выпускают большое количество ракет сразу и с разных позиций.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что ракеты оккупантов довольно тяжело сбивать.

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Россия изменила стратегию обстрелов

Денисенко отметил, что российские оккупанты изменили стратегию обстрелов – сейчас они начали бить по украинским городам массированно.

Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас – десятки. Они стреляют из разных точек. Именно поэтому ПВО сложно справиться с ними,

– добавил советник министра.

Он отметил, что ракеты, запускаемые россиянами, разрабатывались в середине прошлого века. Они предназначались для уничтожения авианосцев, крейсеров и морских судов.

"В них до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3 – 4 тысяч километров. Поэтому их тяжело сбивать", – пояснил Денисенко.

В то же время, по словам советника министра, у России есть достаточно запасов старой советской техники.

"Эти ракеты – не точные, и предназначались для военных боев. Они несут большие разрушения. России не удается возобновить производство "Калибров" и высокоточной техники, но запасов старой советской техники – достаточно", – подытожил Денисенко.

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