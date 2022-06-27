Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 22.30 26 июня.

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Оккупанты до сих пор гонят по Сумщине

Живицкий рассказал, что сутки 26 июня прошли в Сумской области под постоянными вражескими обстрелами. Оккупанты вели огонь со своей территории вели.

Они использовали ствольную и реактивную артиллерию, а также выпускали неуправляемые ракеты из вертолетов. В результате вражеских обстрелов пострадали территории 4 общин Сумщины:

Юнаковская,

Белопольская,

Краснопольская,

Шалыгинская.

Всего за сегодняшний день россияне выпустили более 150 снарядов и мин. Больше всего пострадала Краснопольская община – сюда было около сотни прилетов в день,

– заметил глава ОВА.

Вражеские снаряды повредили на территории сел Краснопольской общины:

частные хозяйственные постройки,

водонапорную башню,

ферму.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще один – получил ранения. Пострадавший находится в больнице.

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