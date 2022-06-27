Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 22.30 26 июня.
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Оккупанты до сих пор гонят по Сумщине
Живицкий рассказал, что сутки 26 июня прошли в Сумской области под постоянными вражескими обстрелами. Оккупанты вели огонь со своей территории вели.
Они использовали ствольную и реактивную артиллерию, а также выпускали неуправляемые ракеты из вертолетов. В результате вражеских обстрелов пострадали территории 4 общин Сумщины:
- Юнаковская,
- Белопольская,
- Краснопольская,
- Шалыгинская.
Всего за сегодняшний день россияне выпустили более 150 снарядов и мин. Больше всего пострадала Краснопольская община – сюда было около сотни прилетов в день,
– заметил глава ОВА.
Вражеские снаряды повредили на территории сел Краснопольской общины:
- частные хозяйственные постройки,
- водонапорную башню,
- ферму.
В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще один – получил ранения. Пострадавший находится в больнице.
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