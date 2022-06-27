Про це заявив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він розповів про ситуацію в регіоні станом на 22:30 26 червня.

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Окупанти досі гатять по Сумщині

Живицький розповів, що доба 26 червня пройшла на Сумщині під постійними ворожими обстрілами. Окупанти вели вогонь зі своєї території вели.

Вони використовували ствольну та реактивну артилерію, а також випускали некеровані ракети з гелікоптерів. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали території 4 громад Сумщини:

Юнаківська,

Білопільська,

Краснопільська,

Шалигинська.

Загалом за сьогодні росіяни випустили понад 150 снарядів та мін. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів за день,

– зауважив очільник ОВА.

Ворожі снаряди пошкодили на території сіл Краснопільської громади:

приватні господарчі споруди,

водонапірну башту,

ферму.

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще одна – зазнала поранень. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

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