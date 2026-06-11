"Могут уклоняться не один час": защитники неба раскрыли новую коварную тактику россиян

Экипажи 113-й бригады ТРО в Харьковской области защищают небо от ракет "Шахед", "Ланцет" и высокоскоростных ракет с помощью современных дронов-перехватчиков. Однако россияне постоянно меняют тактику.

Корреспондент 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, как бойцы сбивают почти все, что залетает в их зону ответственности.

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Как экипажи ПВО противостоят новой тактике российских атак?

Мастерство экипажей ПВО – результат постоянной практики и накопленного опыта, что позволяет бойцам выполнять задачи любой сложности. Самым тяжелым испытанием для них становится первый боевой опыт, ведь именно тогда происходит адаптация к реальным условиям и формирование необходимых навыков, которые впоследствии доводятся до автоматизма.

Ударные дроны, которые мы знаем, например, "Шахеды", "Герани", "Герберы" – скоростные. Там нужен перехватчик со скоростью более 200 километров в час. Есть еще "Ланцеты" – не маневренные, но коварные тем, что также быстро летят. Этой ночью смежные экипажи уничтожили 2 "Ланцета", "Герберу" и "Шахед" в нашей зоне ответственности,

– рассказал Муха, командир экипажа 113-й бригады ТРО.

Тактика российских атак изменилась в сторону применения сложных комбинированных эшелонов, направленных на истощение и обход украинской ПВО. Враг начал массово использовать новые типы разведывательных и ударных БПЛА с высокими маневренными способностями, так называемые "уклоняющиеся", которые способны длительное время избегать перехвата на сверхнизких высотах, что существенно затрудняет работу украинских бойцов.

"Я воюю с 2022 года. Пошел защищать детей. У меня третий сын появился уже во время войны. Почему не ухожу со службы? Потому что у меня такой принцип: отступить – означает сдаться. А мы же не сдаемся. Мы идем к победе", – сказал Муха.

Важно! 113-я бригада ТРО собирает средства на комплектующие для FPV-дронов – расходные материалы, без которых невозможна работа экипажей. Ребята на передовой ежедневно перехватывают ударные беспилотники врага – и каждая деталь на счету. Даже небольшая сумма станет реальной поддержкой. Пожертвовать на сбор можно по ссылке.

Что изменилось в тактике российских атак: смотрите в видео

Что известно об усилении украинской ПВО?

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий во время недавнего брифинга сообщил о положительных сдвигах в вопросе укрепления украинской системы ПВО. По его словам, на дипломатическом уровне уже удалось достичь конкретных договоренностей о передаче Украине необходимых средств ПВО, в частности во время саммита "Украина – NB8", который состоялся в Эстонии.

На данный момент главным барьером остается решение технических и финансовых вопросов – стороны работают над поиском механизмов финансирования для оперативной реализации этих договоренностей.