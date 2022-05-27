Россия изменила тактику применения высокоточного вооружения, – разведка

Россия довольно много использовала крылатые ракеты и высокоточное вооружение, обстреливая территорию Украины. Но сейчас она вынуждена изменить тактику применения этого вооружения.

Россия уже использовала 60% запасов высокоточного оружия. Запасы иссякают, поэтому оккупантам пришлось достать старые советские боеприпасы. Это подтвердил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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Еще в начале войны россияне активно обстреливали территорию Украины. Эти обстрелы часто были хаотичны. И тогда враг фактически не считался с расходами этого вооружения. Теперь ситуация изменилась, потому что запасы иссякают.

"Если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60% запасов. По некоторым видам даже и больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках. И по "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил ", – рассказал Вадим Скибицкий.

Нет возможности обновлять запасы

Едва ли не главные проблемы, с которыми столкнулась Россия в войне против Украины (кроме сопротивления украинцев) – невозможность восстанавливать запасы вооружения в полной мере. Есть две причины, почему это произошло. Первая – в России нет мощностей для быстрого производства высокоточного оружия. Вторая – из-за санкций крана не может закупить и использовать комплектующие иностранного производства. А их в русском вооружении немало.

Поэтому оккупантам приходится использовать ракеты советского производства, находившиеся на консервации. А это сказывается и на выполнении поставленных задач.

"Если о баллистических ракетах, это "Точка У", старый вид вооружения времен СССР. Последний комплекс "Точки У" был снят с вооружения в 2018 году. И все ракетные бригады РФ тогда перешли на "Искандер". Если говорить о крылатой ракете Х -22. Это старая советская ракета, она жидкотопливная, не твердотопливная, как сейчас наши современные крылатые ракеты. Нужна подготовка, чтобы заправить такую ракету, у нее меньшая дальность поражения, не такая точность", – рассказал Вадим Скибицкий.

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В разведке также подметили, что Россия изменила тактику применения высокоточного вооружения. Если раньше по объекту применяли две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирают цель и стреляют ракетами разного формата – от 8 до 12 ракет. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования.