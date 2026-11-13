СМИ сообщили, что Россия якобы требует выхода Финляндии из НАТО: в Кремле отреагировали

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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Какие требования России обнародовали журналисты?

По данным Bild, Москва стремится установить "новый европейский порядок безопасности". Для этого российская сторона якобы выдвинула ряд условий, касающихся Украины и других европейских государств.

В частности, Россия хочет сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями и получить весь Донбасс, включая те районы Донецкой и Луганской областей, которые контролируют ВСУ.

Кроме того, российский план якобы предусматривает:

выход Финляндии из НАТО;

отказ от размещения военных баз Альянса в Эстонии, Латвии и Литве;

внеблоковый статус Украины и отказ от ее вступления в НАТО, при этом членство в ЕС допускается;

"демилитаризацию" портов Одессы и Николаева, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз;

обеспечение свободы судоходства в Черном и Балтийском морях.

Отдельные требования касаются Молдовы. По информации журналистов, Москва предлагает превратить ее в федеративное государство, в состав которого войдут Гагаузия и непризнанное Приднестровье.

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В случае вступления Молдовы в Евросоюз эти регионы якобы должны получить право провести референдумы о независимости.

Взамен Россия предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси, отказаться от размещения там ракет средней дальности, а также вывести свои войска из Приднестровья.

В то же время Bild отмечает, что это лишь одно из предложений, обсуждаемых в неофициальных переговорных кругах. Параллельно работают несколько групп посредников, в частности связанных с военными, которые конкурируют между собой.

Поддерживает ли именно этот план Владимир Путин, пока неизвестно.

Как в Кремле отреагировали на информацию Bild?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что Россия якобы требует выхода Финляндии из НАТО.

Мне об этом ничего не известно. Нет, такие условия не выдвигались. Об этом точно не шла речь– заявил Песков.

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В то же время в приведенном ответе пресс-секретарь Кремля не прокомментировал остальные условия, о которых написали немецкие журналисты.

Что известно о последних мирных переговорах?

10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. По их итогам стороны достигли принципиальной договоренности о масштабном обмене военнопленными.

12 ноября Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Путиным в Москве, после чего встретились с Зеленским в Дублине. По итогам встреч стороны готовят следующий раунд переговоров с привлечением европейских партнеров.