ЗМІ написали, що Росія вимагає виходу Фінляндії з НАТО: у Кремлі відреагували

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

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Які вимоги Росії оприлюднили журналісти?

За даними Bild, Москва прагне встановити "новий європейський порядок безпеки". Для цього російська сторона нібито висунула низку умов, які стосуються України та інших європейських держав.

Зокрема, Росія хоче зберегти контроль над окупованими українськими територіями та отримати весь Донбас, включно з тими районами Донецької та Луганської областей, які контролюють ЗСУ.

Крім того, російський план нібито передбачає:

вихід Фінляндії з НАТО;

відмову від розміщення військових баз Альянсу в Естонії, Латвії та Литві;

позаблоковий статус України та відмову від її вступу до НАТО, водночас членство в ЄС допускається;

"демілітаризацію" портів Одеси та Миколаєва, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази;

забезпечення свободи судноплавства в Чорному та Балтійському морях.

Окремі вимоги стосуються Молдови. За інформацією журналістів, Москва пропонує перетворити її на федеративну державу, до складу якої увійдуть Гагаузія та невизнане Придністров'я.

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У разі вступу Молдови до Євросоюзу ці регіони нібито мають отримати право провести референдуми про незалежність.

Натомість Росія пропонує вивести ядерну зброю з Білорусі, відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності, а також вивести свої війська з Придністров'я.

Водночас Bild наголошує, що це лише одна з пропозицій, які обговорюють у неофіційних переговорних колах. Паралельно працюють кілька груп посередників, зокрема пов'язаних із військовими, які конкурують між собою.

Чи підтримує саме цей план Володимир Путін, наразі невідомо.

Як у Кремлі відреагували на інформацію Bild?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив повідомлення про те, що Росія нібито вимагає виходу Фінляндії з НАТО.

Мені про це нічого не відомо. Ні, такі умови не висувалися. Про це точно не йшлося– заявив Пєсков.

Водночас у наведеній відповіді речник Кремля не прокоментував решту умов, про які написали німецькі журналісти.

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Що відомо про останні мирні переговори?

10 – 11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. За їхніми підсумками сторони досягли принципової домовленості щодо масштабного обміну військовополоненими.

12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з Путіним у Москві, після чого зустрілися із Зеленським у Дубліні. За підсумками зустрічей сторони готують наступний раунд переговорів із залученням європейських партнерів.