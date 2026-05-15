Сейчас уже известно о 337 казнях украинских военных, попавших в плен, – Лубинец

Россия продолжает демонстрировать пренебрежение всеми правилами ведения войны и международным гуманитарным правом. Речь идет, в частности, о сотнях случаев надругательства и казней украинских военнопленных.

Это – сознательная политика врага. Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как страна-агрессор системно нарушает международное право?

Омбудсман отметил, что случаи пыток, надругательства и казней украинских бойцов, попавших в российский плен, – совсем не единичны. Зато противник сознательно продолжает совершать подобные военные преступления.

Сейчас уже известно о 337 казнях украинских военных, которые попали в плен,

– заявил Лубинец.

Он также добавил, что "глубокое беспокойство", которое традиционно демонстрируют международные партнеры, абсолютно не изменит ситуацию – этого недостаточно. Зато, по словам омбудсмена, мир должен в конце концов перейти к решительным действиям в ответ на бесчеловечные преступления России.

Напомним, 12 мая на Гуляйпольском направлении российские военные совершили надругательство над телами двух погибших украинских защитников. В тот день бойцы 225-го отдельного штурмового полка попали в засаду, организованную вражеской инфильтрационной группой. В ходе боевого столкновения двое украинских военнослужащих погибли.



После этого командир вражеского подразделения отдал приказ о издевательства над телами погибших. В частности, в перехваченных радиосообщениях говорилось о распоряжении отрезать головы для "подтверждения" и оставить их на открытой местности. Подчиненный, по данным перехвата, заявил о готовности выполнить приказ.

Справка. Военные преступления – это серьезные нарушения международного гуманитарного права (обычаев и правил войны), предусматривающие индивидуальную уголовную ответственность. Они охватывают умышленные убийства, пытки, незаконные депортации и нападения на гражданских, регулируются Женевскими конвенциями и преследуются Международным уголовным судом.

Что известно о других подобных случаях?

Во время пасхального "перемирия" 12 апреля на Харьковщине российские военные расстреляли четырех украинских пленных вблизи поселка Ветеринарное.

В декабре прошлого года фиксировали по меньшей мере 2 подобных инцидента. Тогда в Покровском районе были казнены двое украинских военнопленных, а также сообщалось об убийстве трех украинских бойцов в районе Гуляйполя.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что расстрелы украинских военнопленных со стороны российских оккупантов имеют признаки системности. Он выделяет две основные причины таких действий:

запугивание и психологическое давление на украинских военных, чтобы деморализовать их и заставить отступать еще до боя;

провокации с расчетом на ответную реакцию Украины, которую потом можно использовать в информационной войне для дискредитации.

К слову, 28 июля в Украине официально отмечается День памяти защитников и защитниц, добровольцев и гражданских, которые погибли, были казнены или умерли в плену. Эту дату утвердила Верховная Рада постановлением №10188 в поддержку инициатив общественных организаций, семей пленных, ветеранов и волонтеров.