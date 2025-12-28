Это событие произошло 20 декабря 2025 года южнее Гуляйполя, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

Что известно о казни трех украинских воинов возле Гуляйполя?

По данным аналитического портала, военные одной из механизированных бригад должны были занять позиции, которые ранее самовольно покинуло другое подразделение. Однако на этих позициях уже выжидал противник.

Данный случай является очередным нарушением обычаев и правил ведения войны, а также демонстрирует преступную суть военно-политического руководства России,

– отметили в DeepState.

Напомним, что на днях российские пропагандисты заявили о захвате Гуляйполя в Запорожье. На самом деле, враг контролирует половину города. В населенном пункте очень тяжелая ситуация. Противник активно ведет штурмовые действия и пытается закрепиться в городе. Он имеет значительное преимущество как в живой силе, так и в вооружении, широко применяет дроны-камикадзе, артиллерию и авиацию, нанося удары управляемыми авиабомбами и неуправляемыми ракетами. Цель – уничтожить украинские позиции и вытеснить Силы обороны из населенного пункта. В течение текущих суток враг почти 20 раз атаковал позиции украинских военных. Бои продолжаются непосредственно на улицах города.

