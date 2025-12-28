Также, по его словам, украинцы минируют Карантинный остров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское РИА Новости.

Смотрите также Генерал-майор в отставке раскрыл угрожающий план России по Херсону

Что наговорил гауляйтер Сальдо?

Сальдо заявил, что украинские дронари якобы "скрываются в квартирах мирных жителей микрорайона Корабел". Он также утверждает, что на Карантинном острове украинская сторона минирует побережье из-за страха перед российскими разведчиками, а гражданские якобы подрываются на минах, за что украинские медиа, мол, безосновательно обвиняют Россию. Все эти заявления он озвучил, не предоставив никаких доказательств.

На самом деле ситуация выглядит противоположно. Именно российские войска осуществляют дистанционное минирование Херсона с помощью FPV-дронов. Именно на российских минах регулярно подрываются мирные жители города. ГСЧС вместе с международными партнерами постоянно проводит разминирование, однако российская армия продолжает снова и снова засевать территории взрывчаткой.

Микрорайон Корабел имеет для россиян стратегическое значение. В августе 2025 года они взорвали автомобильный мост, который соединял его с материковой частью Херсона, после чего не прекращают обстрелов района. Российская пропаганда неоднократно пыталась подать информацию о якобы "закреплении" своих войск в микрорайоне, но эти заявления впоследствии сама же и опровергала.

Утверждения Сальдо о "дронах в квартирах" имеют вполне прагматичную цель – оправдать постоянные обстрелы Корабела, выдавая жилой район за "военную цель". В реальности там нет никаких военных объектов: в микрорайоне проживают гражданские. Более того, даже гипотетическое наличие военных объектов не дает права России обстреливать территорию другого государства.

Сейчас на Острове, который остается без стабильных коммуникаций, продолжают жить примерно 200 – 300 человек. Точное количество установить сложно: часть жителей периодически возвращается в свои дома.

Российская сторона системно продуцирует дезинформацию о Херсоне, пытаясь переложить ответственность за собственные обстрелы, минирования и другие военные преступления против гражданского населения на Украину. Факты же остаются неизменными: именно российские войска регулярно атакуют город артиллерией и дронами, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.

Россия массированно обстреляла Херсон из РСЗО