Погибли 62 бойца: Офис генпрокурора начал расследование 28 расстрелов украинских пленных

Офис генпрокурора расследует 28 расстрелов украинских военных со стороны россиян. Всего за время полномасштабной войны оккупанты казнили 62 бойца.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин. По его словам, российские оккупанты регулярно совершают военные преступления на разных направлениях фронта.

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Россияне жестоко убивают украинцев

В начале сентября в социальных сетях появилось новое видео расстрела на Торецком направлении. Донецкая областная прокуратура обнаружила запись, на которой трое солдат одной из бригад ВСУ выходят из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подошли враги. Оккупанты положили их лицом вниз на землю, а потом почти сразу расстреляли в спину.

Важно! Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас украинские следователи проверяют эти данные, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Некоторые случаи казни украинских военных остаются незамеченными

Журналисты также сообщили, что у них есть видео, на котором можно увидеть казнь трех украинцев российскими войсками. Это видео было снято во время боев в конце августа неподалеку Покровска.

Украинский военнослужащий, который предоставил запись с беспилотника, отметил, что их подразделению известно о множестве подобных случаев на передовой, которые остаются незаслуженно незамеченными и не расследуются.

Аналогичные преступления были совершены в разных областях Украины различными подразделениями, что позволяет утверждать, что такая политика Кремля может быть классифицирована как преступление против человечности,

– заявил Костин.

По его словам, целом так погибли 62 украинских военнослужащих.