Мировая система безопасности оказалась перед самым худшим сценарием для Украины и Европы. К войне против Запада присоединяются новые игроки, а угрозы со стороны России, Северной Кореи и Беларуси становятся все более реальными. В то же время нерешительность Запада в вопросе вооружения Украины могла усилить позиции агрессоров.

Adv

популярные видео

Ведущий 24 Канала Олекса Кибкало разобрал, как формируется новая конфигурация угроз и почему мир оказался перед риском одновременного удара по мировому порядку со стороны России, Китая и изоляционистской политики США

Анатомия мировых угроз и роль Вашингтона

Команда Дональда Трампа создает масштабные предпосылки для отказа от обязательств в сфере безопасности перед Европой. Риторика Белого дома строится на обвинениях Украины в деструктивном влиянии на мировую экономику (в частности, из-за ударов по российской нефтепереработке), что подменяет ответственность США за ближневосточный кризис. Параллельно предпринимается попытка "обелить" Россию и сорвать санкционное давление.

Реклама

Трехстороннее давление – это геополитический термин, используемый для описания синхронного давления на западные демократии. Он включает в себя конвенциональную и гибридную войну РФ в Европе, подготовку Китая к силовому поглощению Тайваня и политический саботаж коллективной безопасности НАТО со стороны США.

Европа оказалась под колоссальным давлением. " Искусственно инсценированные протесты ", вандализм, миграционные кризисы и диверсии на предприятиях ЕС являются частью сценария контролируемого хаоса.

Цель этих действий – ослабить европейские правительства и сделать их уязвимыми. На этом фоне заявления Трампа о том, что "Европа уничтожает себя сама", выглядят как подготовка информационной почвы для ухода США с европейского театра безопасности.

Полный аналитический разбор: смотреть видео

Теневая дипломатия: при чем здесь Польша и Южная Корея

Аналитик обращает внимание на неочевидные дипломатические демарши, свидетельствующие о подготовке к принуждению Украины к капитуляции.

Реклама

Показателен поведение президента Польши Кароля Навроцкого. После посещения дня рождения Трампа в Вашингтоне польский лидер инициировал жесткую антиукраинскую кампанию по историческим вопросам. Навроцкий получил информацию о планах Белого дома "сдать" Украину и сознательно пошел на ухудшение коммуникации с Киевом, руководствуясь прагматичным национальным эгоизмом.

Вторым индикатором стала гипертрофированная реакция Южной Кореи на заявления Владимира Зеленского о передаче пленных северокорейцев. Несмотря на то, что эта информация не была секретом для спецслужб, Сеул пошел на принципиальное обострение отношений.

Напомним, что в сентябре 2026 года между Украиной и Южной Кореей разгорелся дипломатический конфликт из-за передачи Сеулу двух северокорейских военнопленных, захваченных украинскими военными в Курской области в январе 2025 года. После того как Владимир Зеленский публично сообщил об их перевозке в Южную Корею, Сеул выразил возмущение и потребовал от Киева официальных объяснений и извинений. Южнокорейская сторона утверждала, что стороны договорились сохранять передачу в тайне из соображений безопасности пленных и их семей, тогда как украинская сторона отрицала существование такой договоренности.

Реклама

Оба случая, по заключению эксперта, имеют общую основу – осведомленность союзников о планах Трампа прекратить поддержку Украины.

Белорусский и северокорейский плацдармы

Интеграция КНДР в российскую армию перешла на институциональный уровень. Развертывание ракетных подразделений Северной Кореи в Воронежской области и подготовка 30-тысячного контингента в Брянской области свидетельствуют о том, что Пхеньян стал официальным участником европейского театра военных действий.

Кстати, привлечение войск КНДР позволяет Пхеньяну не только получить боевой опыт, но и провести испытания своих баллистических ракет типов KN-23 и KN-24 ь против современных западных систем ПВО, что представляет прямую угрозу для глобальной безопасности.

В то же время Беларусь выступает в роли дестабилизирующего фактора на границах ЕС. Попытки мигрантов, сопровождаемых вооруженными людьми, прорвать границу с Латвией, похищение камер наблюдения и обнаружение подземных туннелей на границе с Польшей и Литвой являются элементами гибридной агрессии. Чрезмерная осторожность европейских стран в ответ на эти провокации лишь подтверждает для Кремля слабость Запада.

Реклама

Китайский фактор: готовность к глобальной блокаде

Ключевым бенефициаром европейского хаоса остается Китай. Пекин рассматривает силовые и гибридные сценарии как наиболее действенный способ достижения своих целей, в частности присоединения Тайваня.

Кибкало опровергает тезис о том, что Китаю невыгодна война в Европе из-за потери рынков сбыта. Тоталитарная система КНР мыслит категориями мобилизационной устойчивости. Благодаря превращению России в экономического вассала Пекин обеспечил себя дешевыми энергоносителями и продовольствием.

Кроме того, Китай успешно диверсифицировал рынки, переориентировав экспорт на страны Глобального Юга (Африка, Латинская Америка, Ближний Восток). В случае глобальной блокады со стороны США и ЕС Китай способен продержаться в режиме автономного выживания до 10 лет.

Когда хаос в Европе достигнет пика, а США увязнут в вероятной третьей военной кампании против Ирана, у Китая появится идеальное окно возможностей. Пекин сможет выступить в роли "миротворца". Он предложит прекратить российское давление и кибератаки в обмен на признание Тайваня частью Китая и отмену европейских пошлин на свои технологии. Это превратит ЕС в технологическую колонию КНР.

Реклама

Единственный выход из кризиса безопасности

Расчет Белого дома на то, что уступка интересов Украины удовлетворит Кремль и оторвет Россию от Китая, ошибочен. Союз Москвы и Пекина сейчас является самым сильным в мире. Капитуляция Украины лишь докажет неспособность коллективной безопасности Запада защитить своих союзников.

По словам аналитика, единственный правильный шаг – это помощь Украине в победе над Россией на поле боя. Поражение России высвободит колоссальные ресурсы США и Европы, автоматически сделает невозможной легкую победу Китая над Тайванем и сорвет стратегию Пекина по установлению нового мирового порядка.

Однако Запад продолжает проигрывать эту войну в своих кабинетах из-за страха и популизма. Единственной силой, которая сейчас преодолевает этот худший сценарий, остается стойкость украинского народа и его способность противостоять более сильному противнику.