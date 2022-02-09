Россия и Китай используют LinkedIn для шпионажа, – разведка Нидерландов

Российские и китайские спецслужбы пытаются выведать коммерческие тайны у высокотехнологичных компаний из Нидерландов. Для этого они создают фейковые аккаунты на LinkedIn.

Такое заявление сделали в Службе общей разведки и безопасности Нидерландов. Разведка Нидерландов шокирована количеством успешных попыток контакта.

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Чем обеспокоены в Нидерландах

Директор службы Эрик Акербум подчеркнул, что на протяжении последних лет шпионы "обращались" к тысячам сотрудников через LinkedIn. Они выдавали себя за консультантов, рекрутеров, коллег-ученых или техников. Китай и Россия систематически работают над этим, утверждает чиновник.

Акербум также объяснил, что контакт через LinkedIn быстро становится личным. Мол, для начала могут попросить что-то перевести. Дальше – будет встреча на конференции. Уже впоследствии – побуждение делиться конфиденциальной информацией путем шантажа или подкупа.

Что говорят в LinkedIn

В Службе общей разведки и безопасности предостерегли, что такие случаи случаются все чаще. Учитывая это, граждан Нидерландов начнут предупреждать о рисках.

На заявление Акербума уже отреагировали представители LinkedIn. Они подчеркнули, что создание в соцсети поддельной учетной записи для лжи или введения в заблуждение – запрещено. Поэтому если такие будут выявлять, то немедленно будут удалять их.

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