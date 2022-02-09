Таку заяву зробили у Службі загальної розвідки та безпеки Нідерландів. Розвідка Нідерландів шокована кількістю успішних спроб контакту.

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Чим стурбовані у Нідерландах

Директор служби Ерік Акербум підкреслив, що упродовж останніх років шпигуни "зверталися" до тисяч співробітників через LinkedIn. Вони видавали себе за консультантів, рекрутерів, колег-науковців або техніків. Китай та Росія систематично працюють над цим, стверджує посадовець.

Акербум також пояснив, що контакт через LinkedIn швидко стає особистим. Мовляв, для початку можуть попросити щось перекласти. Далі – буде зустріч на конференції. Вже згодом – спонукання ділитися конфіденційною інформацією шляхом шантажу або підкупу.

Зверніть увагу! У Службі загальної розвідки та безпеки застерегли, що такі випадки трапляються все частіше. З огляду на це, громадян Нідерландів почнуть попереджати про ризики.

Що кажуть у LinkedIn

На заяву Акербума вже відреагували представники LinkedIn. Вони наголосили, що створення у соцмережі підробленого облікового запису для брехні або введення в оману – заборонене. Тому якщо такі виявлятимуть, то негайно видалятимуть їх.

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