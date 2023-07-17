Для "безопасности": Россия и Китай начинают совместные морские военные учения

В Японском море Россия проводит учения по "безопасности". К ней присоединились военные корабли из Китая. А это значит, что военное сотрудничество между Москвой и Пекином усилилось.

По данным СМИ, китайские военные корабли присоединились к российским военно-морским и военно-воздушным силам. Совместно в Японском море они займутся проведением учений по так называемой "безопасности".

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Сотрудничество Москвы и Пекина усиливается

Имеющаяся информация, озвученная министерством обороны Китая, свидетельствует о том, что из восточного порта Циндао вышла флотилия. В ее состав входят 5 военных кораблей, а также 4 корабельных вертолета.

Военные обозреватели обратили внимание на то, что в учениях оба русских рода войск участвуют впервые. Обратим внимание на то, что в учениях среди других принимают участие два российских военных корабля. Ранее они тренировались с китайским флотом в Шанхае по передвижению в строю, связи и спасению на море.

Отметим, что в этом месяце прошла встреча министра обороны Китая Ли Ганфу с главой российского флота адмиралом Николаем Евменовым. Они в Пекине подтвердили обещания, предоставленные каждой из сторон, укреплять военные связи.

Добавим, что война России против Украины не оказала негативного влияния на торговлю между Москвой и Пекином. Более того, обеим странам удалось наторговать на рекордную сумму.

Экономическое сотрудничество бьет рекорды

По имеющимся данным, объемы экономического сотрудничества между Китаем и Россией за июнь 2023 года выросли. Оно достигло рекордных 20,83 миллиарда долларов. Импорт российских товаров в Пекин вырос на 15,7% до суммы 11,28 миллиарда долларов.

Также следует отметить, что Китай – самый крупный в мире импортер нефти. Именно поэтому в этом государстве сохраняется спрос на энергоносители – нефть и уголь. Тем временем китайский экспорт в России вырос почти на 91% до 9,55 миллиарда. В то же время следует понимать, что темпы роста упали. В мае говорилось о безумных 144%.

Обратите внимание, что Россия считает Китай и Индию своими главными партнерами рынка нефти. Кроме того, Путин в начале 2023 года анонсировал план увеличения двусторонней торговли с Пекином – до 200 миллиардов долларов в год.