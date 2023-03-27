Новую позицию Путин озвучил в интервью своим пропагандистам, передает 24 Канал.

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Российский диктатор заявил, что Россия и Китай якобы не создают ни одного военного союза.

Мы не создаем с Китаем ни одного военного союза. Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. Там все прозрачно, там нет ничего секретного. Мы же учения проводим,

– сказал Путин.

Эти учения проходят, по словам главы Кремля, даже несмотря на события, которые происходят на Донбассе, Запорожье и части Херсонщины.

Что известно о визите Си Цзиньпина в Москву

Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности по продолжению стратегического партнерства двух стран.

В то же время президенты России и Китая сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не носят блоковый и конфронтационный характер, также не направлены против третьих стран.

Между тем, президент США Джо Байден заверил, что если Китай и Россия действительно создадут коалицию, то Запад объединит еще больше стран. Он добавил, что представления о прочности союза России и Китая "сильно преувеличивают". По его словам, Владимир Путин и Си Цзиньпин не смогли создать такие прочные альянсы, как США и другие страны Запада.