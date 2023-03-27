Нову позицію Путін озвучив в інтерв'ю своїм пропагандистам, передає 24 Канал.

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Російський диктатор заявив, що Росія та Китай нібито не створюють жодного військового союзу

Ми не створюємо з Китаєм жодного військового союзу. Так, у нас є співпраця у сфері військово-технічної взаємодії. Ми не приховуємо. Там все прозоре, там немає нічого секретного. Ми ж навчання проводимо,

– сказав Путін.

Ці навчання відбуваються, за словами глави Кремля, навіть попри події, що відбуваються на Донбасі, Запоріжжі та частині Херсонщини.

Що відомо про візит Сі Цзіньпіна до Москви

Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн.

Водночас президенти Росії та Китаю зробили спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.

Тим часом президент США Джо Байден запевнив, що якщо Китай та Росія справді створять коаліцію, то Захід об'єднає ще більше країн. Він додав, що уявлення про міцність союзу Росії та Китаю "сильно перебільшують". За його словами, Володимир Путін та Сі Цзіньпін не змогли створити таких міцних альянсів, як США та інші країни Заходу.