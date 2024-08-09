Исчез еще в 2022 году: украинцев на оккупированных территориях "осудили" на годы колонии

Российские захватчики продолжают кошмарить украинцев на временно оккупированных территориях. Там недавно обнародовали "приговоры" в отношении нескольких гражданских.

Как рассказал 24 Каналу корреспондент из Запорожья, оккупанты, по-прежнему, безосновательно обвиняют местное население в различных "преступлениях". Недавно стало известно о двух людях, которым российские суды придумали "приговоры".

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Что известно об "осужденных" украинцах

Как отметил корреспондент, стало известно, что враг присудил гражданке Украины Татьяне Ключко 12 лет колонии. Оккупанты цинично обвиняли ее в том, что она "готовила теракт в Энергодаре". "Судили" женщину в Ростове-на-Дону.

Также российские захватчики "осудили" 26-летнего электрика из Михайловки Алексея Ефименко. Оккупационные органы похитили мужчину еще в 2022 году. И теперь его почему-то "судили" аж в Санкт-Петербурге. Враг приписал ему шпионаж и дал 7 лет колонии.

Россия имеет такую практику, когда нужно отчитаться об увеличении количества пойманных "шпионов". Они хватают кого угодно, пытают и заставляют признаться в различных преступлениях. Далее их отправляют в "суд". Такое регулярно происходит,

– рассказал корреспондент.