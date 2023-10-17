Верхушка того, что можем сделать – глава ОБСЕ о документировании похищения Россией детей
Источник:МИД
Действующий глава Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметил, как узнал о похищении Россией украинских детей. Также Буяр Османи рассказал, как возглавляемая им организация помогает противодействовать военным преступлениям оккупантов.
Следует сказать, что Османи, в частности, глава министерства иностранных дел Северной Македонии. В понедельник, 16 октября, он посетил Киев и дал журналистам пресс-конференцию вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
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ОБСЕ документирует преступления России
По словам главы ОБСЕ, соответствующее преступление со стороны России он узнал в январе 2023 года от Кулебы.
Министр проинформировал меня о ситуации с тем, что дети были похищены и депортированы в Россию. До этого я не знал об этом. После нашей встречи начались усилия по противодействию этому,
– отметил Буяр Османи.
Кроме того, он заявил, что тогда ОБСЕ начала обсуждать ситуацию и искать пути документирования преступлений, совершенных оккупантами против наших детей.
Мы позволили начать ОБСЕ миссию по документированию и сборке фактов. Однако это верхушка того, что организация действительно может сделать.
По словам Буяра Османи, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может создать платформу для привлечения российских военных преступников к ответственности.
Преступления против украинских детей
- В конце сентября украинские дети, которых удалось вернуть из России, побывали в Гааге в Нидерландах и рассказали об ужасах, переживавших на территории враждебного государства
- "Прилетело в соседний дом. Маму ранило в голову. Меня – в ногу. На следующий день она умерла. Соседка закопала ее в нашем дворе. А за мной пришли россияне", – констатировал мальчик Илья.
- В общей сложности на этой встрече были несовершеннолетние в возрасте от 11 до 17 лет. За свою не такую уж долгую жизнь они втиснули понять, что такое Россия и как она относится к людям.