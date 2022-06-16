Россия лжет, что готова к переговорам: в МВД объяснили, для чего врагу такие вбросы

Россия не готова к переговорам и прекращению огня и их заявления об этом только манипуляции для того, чтобы выиграть время.

Россия не готова к переговорам

Об этом в эфире совместного вещания заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса Президента Виктор Андрусов, передает 24 канал. По его словам, заявление секретаря совета безопасности России Николай Патрушев от 15 июня о том, что якобы они готовы к переговорному процессу и просто Украина не хочет диалога – это не больше, чем бравада словами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После войны ЕС нужно будет научиться сосуществовать с Россией, - Боррель

К сожалению, пока каких-либо перспектив, что россияне готовы к переговорам, я не вижу. А это заявление связано с тем, что Китай сообщил, что не будет вмешиваться в военные действия на территории Украины. После этого состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Си Цзиньпином,

– сказал Андрусов.

Почему раздаются такие заявления

Он подчеркнул, что каких-либо намерений прекращать боевые действия против Украины садиться за стол переговоров в России сейчас нет. И таким образом они хотят оттянуть время, потому что их слова ничего не стоят. По мнению советника, россияне лишь показывают готовые к торгу США, Европейскому Союзу и Китаю.

"Например, вы не предоставляете Украине кандидата на членство в ЕС, а мы начинаем с вами разговаривать о начале переговоров о прекращении боевых действий. Поэтому это их постоянная тактика – давайте что-нибудь сделаем, а потом не сдержим слова, или снова угрожать ядерным оружием, если будет поддержка Украины. У россиян нет других вариантов действия. Они всегда все делают по этим двум шаблонам", – пояснил Виктор Андрусов.

Снабжение оружия Украине

Советник министра внутренних дел добавил, что пока есть проблема не только с тем, какую Украине помощь оказывают партнеры, но и с темпами, как это оказывается. Поэтому пока можно повторить слова руководства страны, что Украина получила всего 10% от нужного количества оружия.

Приостановление переговоров между Россией и Украиной

В середине мая советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Россией и Украиной на паузе , потому что у них нет никакого смысла пока кафиры не поймут, что не могут ставить только ультиматумы.

Он добавил, что "Киев фактически вышел из переговорного процесса". В то же время Украина готова снова возобновить переговоры , если страна-агрессорка уведет войска на позиции по состоянию на 23 февраля.

Путин готовит страшный план голода: видео